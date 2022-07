Zondagsmarkt Genk, back to basics

Het was zondagmorgen drummen geblazen in Genk Centrum. Vanaf 7 uur mochten de standhouders hun stand opzetten en ook de ‘opkopers’ stonden reeds te dringen om als eerste de meest waardevolle stukken eruit te plukken om ze voort te verkopen…De fameuze Genkse zondagsmarkt voor particulieren, wellicht de grootste in Vlaanderen, schakelde over op een volledig marktcircuit, ditmaal zonder grote optredens, maar met authentieke standjes waar je kan zoeken naar nostalgische spulletjes of kleding een nieuw leven kan geven. De serviceclub Inner Wheel bouwde er zo'n kledingstand uit, helemaal voor het goede doel. Voeg daarbij enkele professionele marktkramers en vooral de aangename caféterrasjes en het is duidelijk dat de Genkse zondagsmarkt weer één en al gezelligheid is. Vanaf volgende week is er ook telkens kinderanimatie.Tot en met 28 augustus kan je hier elke zondagvoormiddag terecht voor een leuke belevenis.