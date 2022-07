Piloten van Ryanair staken opnieuw: 23 en 24 juli

De piloten van Ryanair zullen in het weekend van 23 en 24 juli opnieuw staken. Dat meldt La Dernière Heure. Eind juni legden de piloten en het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij ook al het werk neer in ons land.

“De redenen zijn altijd dezelfde: niet-naleving van de wetgeving, maar ook de minachtende en arrogante houding van het management van Ryanair, die sinds de staking van 24, 25 en 26 juni nog verder is verslechterd”, zegt vakbondssecretaris Didier Lebbe. “De lonen voor de maand juni werden niet geïndexeerd, terwijl dat wel het geval zou moeten zijn. Het klimaat is dan ook verder verslechterd sinds de laatste staking, terwijl de gemoederen net gekalmeerd zouden moeten worden om sereen te kunnen onderhandelen.”

DE KERN. “Waarom vertragingen en annuleringen bij vliegvakanties voor een stuk onze eigen schuld zijn”

Lebbe haalt ook uit naar Ryanair-topman Michael O’Leary, die afgelopen weekend in de Ierse pers liet noteren dat zijn bedrijf sinds het begin van de zomer slechts 25 vluchten had moeten annuleren. “Terwijl dat er op één enkele stakingsdag al 450 waren. Het is jammer dat de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa zich zo opstelt: het is gewoon onaanvaardbaar .”

LEES OOK. Hoe Ryanair-site op zondag 17 april tal van lezers in de luren legde