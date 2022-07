Toby Alderweireld speelde één keer eerder op de Bosuil, maar “matchke met de preminiemen werd afgelast”

Toby Alderweireld keert terug naar zijn stad Antwerpen, maar speelde eerder nog maar één keer op de Bosuil. Dat was in oktober 2020 toen hij met Tottenham in de Europa League op bezoek ging bij Antwerp. Een eerder bezoek in 1999 viel letterlijk in het water voor de toen teleurgestelde tiener.

“Mijn eerste herinnering aan de Bosuil dateert van toen ik tien jaar was”, vertelde Toby Alderweireld twee jaar geleden in een interview in Het Nieuwsblad naar aanleiding van zijn match met Tottenham op de Bosuil. “Ik speelde bij de preminiemen van Germinal Ekeren en we mochten in het stadion van Antwerp een opwarmingswedstrijdje spelen voor de match van de eerste ploeg, toen in eerste klasse. Dat is voor een tienjarige een droom die uitkomt, hé. In een echt stadion spelen, met de fans al op de tribune. Wekenlang keek ik er naar uit. Maar op de dag zelf regende het constant en werd ons matchke afgelast om het veld te sparen. Wat een teleurstelling, dat kan je niet schatten. Gelukkig kan ik nu de droom van toen alsnog vervullen (lacht).”

Nadien kwam hij er nog één keer als jeugdspeler van Germinal Beerschot om de Antwerpse derby bij te wonen. “Ik zat op de tribune bij die legendarische derby in 2002. Toen Antwerp met 5-3 won zat ik hier in het bezoekersvak samen met mijn oudere broer Steve. Door de combiregeling moesten we vanuit Ekeren eerst naar het Kiel om dan de bus op te stappen naar de Bosuil. En wat een match was dat?! 0-3 op voorsprong, maar dan wordt het nog 5-3.”

De laatste keer - behalve dan die keer in mei dat hij naar de wedstrijd in de play-offs tegen Anderlecht kwam kijken - dat hij op de Bosuil was, verloor hij 1-0 met Tottenham in de Europa League.