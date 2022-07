Besmette Martin uit kritiek op coronaprotocol UCI: “Als ik zaterdag niks had gezegd, was ik zondag gewoon gestart”

Corona is in de Tour de France momenteel nooit ver weg. De testronde op zondagavond leverde geen positieve resultaten op, waardoor Guillaume Martin het voorlopig laatste slachtoffer van het virus is. De Franse klimmer testte zaterdagavond positief en moest de Tour verlaten, al had hij naar eigen zeggen gewoon kunnen doorrijden. “Het protocol van de UCI is vaag en volledig voor interpretatie vatbaar”, zegt hij in een interview met L’Equipe.

Martin legde zijn positieve test zaterdagavond af na de achtste etappe. “Eigenlijk begon het al op vrijdag, want ik had lichte keelpijn. Maar ik heb dat minstens vijf keer per jaar, ik ben vrij fragiel”, legt de klimgeit van Cofidis uit. “Ik heb het aan de ploegdokter gemeld en een negatieve antigeentest afgeleverd. Zaterdagavond deed ik er nog één in het hotel en die was positief. Ook een tweede test was positief, dus er was geen twijfel.”

De Fransman gooide ondanks zijn besmetting niet meteen de handdoek in de ring. “Ik heb het hele gezondheidsprotocol van de UCI ontleed om te zien of er geen achterpoortje was waardoor ik verder kon rijden. Ik heb het diplomatisch proberen aanpakken, mensen gebeld, met organisatoren gepraat. Ik wilde echt niet stoppen, want ik voelde me steeds beter in deze Tour en ik verkeerde echt niet in een slechte toestand. Maar voor de dokters is gezondheid de prioriteit.”

Vaag protocol

Martin spaart zijn kritiek op het gezondheidsprotocol van de UCI niet. “Het is enorm vaag en volledig voor interpretatie vatbaar. Dat was ook mijn probleem: ik dacht dat het protocol zo in elkaar zat dat een renner zonder ziektesymptomen verder kon rijden. Toen ik op zondagochtend een PCR-test liet afnemen, bleek dat ik zeer besmettelijk was. Maar die mate van besmettelijkheid is niet in het protocol opgenomen. Het stelt duidelijk dat de ploeg, ASO en de UCI-dokters samen een beslissing nemen, maar de criteria worden nergens vermeld.”

Volgens de renner van Cofidis kan hij niet de enige zijn die in deze situatie zit. “Als je te braaf bent, heb je het zitten. Als ik zaterdagavond niks had gezegd, had ik zondag gewoon gereden. En ik denk dat sommige andere renners dat doen. Dat zijn slechts vermoedens en geruchten, maar het lijkt me onlogisch dat ik de enige renner ben die in deze situatie zit. Veel renners blijven onder hun niveau en er moet een verklaring voor zijn. Of er in het peloton een clusterbesmetting kan zijn? Het is zeker mogelijk. De bubbel wordt nu minder gerespecteerd en fans en hotelpersoneel dragen het masker niet, dus het risico is groter.”

“Ik voel me oké, dat is het probleem”

Na zijn positieve tests is Martin intussen terug thuis. “Ik voel me oké, en dat is het probleem. Ik heb thuis de wedstrijd twee minuten live gekeken, maar daarna ben ik onmiddellijk gestopt. Het is te moeilijk. Ik weet dat ik er niet veel aan kan doen en dat het geen nut heeft om erover te mopperen. Er zijn ergere dingen in het leven, maar soms spelen emoties op.”

Voor de start van de Tour moesten verschillende renners, waaronder Tim Declercq, verstek laten gaan omwille van een coronabesmetting. Na de Grand Départ testten voorlopig drie renners positief: behalve Martin waren dat Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) en Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates).