Ryan Gosling is James Bond-kloon in hilarische actieprent ‘The Gray Man’

Ryan Gosling als Bond-kloon Sierra Six in ‘The Gray Man’. — © Netflix

In tegenstelling tot andere collega’s van de A-lijst heeft Ryan Gosling nog geen populaire franchise om op terug te vallen na een flop. Met de actiefilm The Gray Man komt daar verandering in.

In de duurste Netfixfilm (200 miljoen dollar) tot op heden, The Gray Man, zegt iemand tegen CIA-moordenaar Court Gentry (Ryan Gosling) alias Sierra Six: “Six is een vreemde naam.” Waarop Six reageert met: “007 was al bezet.”

Meteen weet je waar deze nieuwe actieheld de mosterd haalt, ook al zit er flink wat Jason Bourne, John Wick en Ethan Hunt in hem. Nieuw is The Gray Man dus zeker niet. Meer nog, Marvel-regisseurs Anthony en Joe Russo kopieerden schaamteloos plotideeën en scènes uit de Bondfilms (bijvoorbeeld de valschermscène uit Moonraker) en de series met 007-klonen (de moordenaars die massaal opgetrommeld worden komt uit John Wick: Chapter 3). Ze maakten van de eerste adaptatie van de gelijknamige roman van Tom Clancy-medewerker Mark Greaney wel een hoogst amusante actiefilm. Vooral omdat die actie bijna non-stop is en alles extreem overdreven werd.

Ryan Gosling weet de rol van CIA-agent Six van de speciale afdeling Sierra de nodige charme en humor mee te geven. — © Netflix

CIA-agent Six van de speciale afdeling Sierra wordt door zijn corrupte bazen belaagd, omdat hij een opdracht weigerde uit te voeren. Ryan Gosling weet de rol de nodige charme en humor mee te geven, maar het is Chris Evans die als zijn psychopathische collega en nemesis Lloyd Hansen de show steelt. Wanneer deze Six wil uitschakelen in Wenen/Praag draait hij zodanig door dat hij de stad bijna compleet verwoest. Ana de Armas mag dan weer haar rol van Bondgirl uit No Time to Die nog eens overdoen – naar de climax toe met behulp van een bazooka. Van enig geflirt tussen haar en Six is geen sprake. Daar hebben ze geen tijd voor tijdens de vele schietpartijen.

Smaakt dit alles naar nog? Het einde laat er geen twijfel over bestaan dat de sequel er meer dan waarschijnlijk zal komen.

‘The Gray Man” speelt vanaf 13 juli in de bioscoop en is vanaf 22 juli op Netflix te zien.