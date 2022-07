Pas getrouwd: Katrien en Philip in Sint-Truiden

Sint-Truiden

Philip Nieuwoudt (37) uit Sint-Truiden (geboren in Bothaville in Zuid-Afrika), leerkracht

Katrien Lejeune (29) uit Sint-Truiden, kabinetsmedewerker stad Sint-Truiden

Kinderen: eerste kindje wordt in november verwacht

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “In 2015 leerden we elkaar kennen tijdens de masteropleiding Westerse Letterkunde aan de KULeuven”, klinkt het. “We waren allebei te vroeg voor de eerste les en zijn aan de praat geraakt. Na een jaar naast elkaar te zitten tijdens de colleges, is de vonk in 2016 overgesprongen.”(jcr)

