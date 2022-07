Pas getrouwd: Katrien en Dries in Hasselt

Hasselt

Dries Banken (33) uit Opglabbeek, zelfstandig IT consultant bij Cumulus Consulting in Hasselt

Katrien Geebelen (32) uit As, zelfstandig designer Studio Katrien Geebelen in Hasselt

Kinderen: Renée (1 maand)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Op de allerlaatste dag van onze middelbare schooltijd hebben we met onze school Sint-Augustinus Bree een uitstapje gemaakt”, vertelt Dries. “In het station van As, bij een lekkere limoncello, zijn we een paar geworden.” (raru)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken