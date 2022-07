Hasselt

Bjorn Joos (30) uit Hechtel, wetenschappelijk onderzoeker aan het departement chemie van de UHasselt

Satiko Shapy (30) uit Moskou, IT’er

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Drie jaar geleden in Zuid-Korea”, vertelt Satiko. “Ik woonde daar toen en Bjorn was daar op een wetenschappelijk congres. We zijn toen allebei naar een boardgame night geweest. Toevallig zaten we in hetzelfde team en is er een vonk overgesprongen.”(raru)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken