Genk

Kristof Boogers (42) uit Olen, service manager bij Essec

Elke Meers (35) uit Genk, zelfstandig lifecoach

Kinderen: Ila (5) en Jana (3)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We maakten negen jaar geleden kennis via een datingsite en na een paar ontmoetingen werden we een koppel”, vertelt Elke. “Aan de rand van een vijver ging Kristof plots door de knieën. Ik was helemaal verrast en ontroerd.”(chpa)

