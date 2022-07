Is dit boek de Vlaamse Fifty Shades of Grey? “Jarretelles voor wie alleen erotische scènes wil lezen”

Adempauze is het tweede deel van Dirty Little Secrets, een erotische trilogie van Anja Feliers (50). Een Vlaamse Fifty Shades of Grey? “Nee, het is niet de bedoeling dat je na het lezen op een toren klimt voor een nummertje.”

Anja Feliers is een van de succesvolste auteurs van Vlaanderen en dat weten ze nu ook aan het Belgische hof. Enkele weken geleden was ze immers een van de Bilzenaren die werden uitgenodigd voor een ontmoeting met de koning en de koningin tijdens hun bezoek aan het Demerstadje. “Mathilde was erg geïnteresseerd in het medium Caro uit mijn tweede thrillerreeks, maar ik heb haar ook verteld dat onlangs mijn tweede erotische roman verscheen”, knipoogt Anja.

Die tweede roman draait net als de eerste rond het stomende liefdesleven van lifestylejournaliste Louise, die in haar zoektocht naar het ultieme genot meer grenzen overschrijdt dan ze ooit voor mogelijk hield. Haar passionele queeste wordt getriggerd door Tyler Moore, een mysterieuze leraar Engels met wie ze tien jaar eerder een affaire had. Tegelijk krijgt ze gevoelens voor de gevoelige en charismatische Alexander.

Opmerkelijk in de structuur van het boek: de erotische scènes worden beschreven in aparte hoofdstukken, waarvan het begin en het einde zijn aangegeven met een afbeelding van jarretelles. “Dat is handig voor wie alleen die scènes wil lezen. Of wil overslaan. (lacht) Ze werden getekend door mijn dochter Tara.”

© Tom Palmaers

Maastricht

Feliers’ thrillerreeks rond psychologe Kathleen Verlinden speelt zich voor een groot stuk af in Oud-Rekem, de serie rond medium Caro in Bilzen. Ook voor Adempauze blijft ze in haar eigen buurt. “Maar ik ben wel even de grens overgestoken, tot in Maastricht. Een aantal scènes vindt plaats langs de Maas en in de hippe buurt Wyck.”

Anja Feliers benadrukt dat ze met haar trilogie niet de extremen opzoekt . “Ademloos vind ik al vrij pittig en Adempauze nog pittiger, maar het was vooral mijn bedoeling om seksualiteit aantrekkelijker te maken en fantasieën op te wekken. Ik zou zeggen: lees eens een fragment voor aan je partner en kijk wat er dan gebeurt. Bij mijn nagelstyliste hoorde ik een jonge vrouw zeggen dat ze tijdens haar vakantie na het lezen van een jarretellescène aan het zwembad snel van haar ligstoel naar haar hotelkamer liep. Samen met haar partner … (lacht) Dat is wat ik bedoel, de verbeelding een beetje stimuleren. Je hoeft heus niet van de kleerkast te springen om leuke seks te hebben.”

© Pelckmans

‘Adempauze’, Anja Feliers – Uitgeverij Pelckmans, 225 p., 22 euro