Reuzenpython kruipt over rijdende auto op snelweg, maar kan zich niet lang vastklampen

Automobilisten op een snelweg in het Chinese Yiyang trokken grote ogen toen ze een meterslange, felgele python over een rijdende auto zagen kruipen. De slang is vermoedelijk het huisdier van de bestuurder, maar moet door het open raam los zijn geraakt, aldus de persoon die bovenstaande beelden maakte. Het reptiel kan zich echter niet lang vastklampen aan het bewegende voertuig en valt plots op de snelweg. De Burmese python werd gered door de politie en herstelt van haar lichte verwondingen bij een dierenarts. De eigenaar van het dier wordt opgespoord.