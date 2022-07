Australië in de ban van mysterieuze dood van 16 koala’s

Op een eucalyptusplantage in het Australische Melbourne zijn zestien dode koala’s aangetroffen. Dat heeft de natuurbeschermingsinstantie van de deelstaat Victoria maandag bekendgemaakt. De plotse dood van de dieren zet dierenbeschermers voor een raadsel.

Half juni werden al dertien kadavers ontdekt, nu zijn er daar nog drie exemplaren bijgekomen, klinkt het. De dieren vertoonden geen uitwendige verwondingen, zoals botbreuken of schotwonden. Een autopsie heeft ook nog geen sluitende doodsoorzaak opgeleverd.

De koala’s waren in verschillende stadia van ontbinding. Sommige dieren stierven waarschijnlijk al een jaar geleden, andere zijn pas een paar weken dood. De natuurbeschermingsinstantie plant alleszins bijkomend onderzoek. “Het ontbreken van enig trauma en de pathologische resultaten suggereren dat de sterfgevallen het gevolg kunnen zijn van omgevingsfactoren”, klinkt het.

Het is echter ook niet uitgesloten dat de bedreigde buideldieren moedwillig zijn gedood. De maximumstraf voor het doden van beschermde dieren in Australië bedraagt een boete van 9.246 Australische dollar (6.200 euro) en/of zes maanden gevangenisstraf.

Vorig jaar bleek uit een studie van de Australische Koala Stichting dat het aantal koala’s in het land snel afneemt, met zelfs 30 procent in een paar jaar tijd. Volgens de studie zijn de koala’s in een groot deel van het land zelfs al uitgestorven. Vooral de verwoestende bosbranden van 2019-2020 hebben aanzienlijk bedragen tot de dood van de dieren.