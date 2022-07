Boekentips voor onder de parasol: Amélie Nothomb, zombies en een malafide illusionist

Zone 1

Colson Whitehead

Opgepast, zombiegevaar! De auteur van het fantastische De jongens van Nickel verrast met een post-pandemieroman waarin de mensheid verdeeld is in levenden en levende doden.

Atlas Contact, 363 blz., 22,99 euro

Bloedlijn

Amélie Nothomb

De Franstalige Belgische Amélie Nothomb brengt een warme ode aan haar overleden vader, wiens leven voorgoed veranderde toen hij als diplomaat naar Congo gestuurd werd. Intelligent, warm en begeesterend.

Xander uitgevers, 171 blz., 20,99 euro

Gladiator

Jens Henrik Jensen

Vijfde deel in de Deense thrillerreeks rond voormalig topmilitair Niels Oxen. Wanneer oorlogsveteranen op verschillende plaatsen in het land geliquideerd worden, doet de nationale veiligheidsdienst een beroep op de diensten van Oxen.

AW Bruna, 480 blz., 23,99 euro

De grote vossenjacht

Justyn Edwards

Liz mag meedoen aan een tv-programma waarin de deelnemers kans maken op de nalatenschap van de wereldberoemde illusionist De Grote Vos. Maar Liz heeft een andere reden om mee te doen: de Vos heeft haar familie kapotgemaakt. Voor lezers vanaf acht jaar.

De Fontein Jeugd, 288 blz., 17,99 euro

Een laatste uitweg

S.A. Cosby

Beauregard ‘Bug’ Montage is een hardwerkende vader, maar ooit stond hij bekend als de beste vluchtautochauffeur van de Amerikaanse Oostkust. Kan hij weerstaan aan de lokroep van een overval die niet mis kan gaan?

The House of Books, 320 blz., 21,99 euro

