PODCAST. Van Ambiorix tot André Dumont: dit zijn De Tien Grootste Limburgers

Dit is ‘De Tien Grootste Limburgers’, een podcastreeks van Het Belang van Limburg, over tien historische Limburgers. Provinciegenoten die mee de Limburgse canon vormen. Het is geen evangelie, geen definitieve lijst. Zo hebben we ons beperkt tot Limburgers die overleden zijn. Uiteraard waren en zijn er nog veel meer bijzonder verdienstelijke Limburgers, al hebben deze tien echt wel hun stempel gedrukt op hun tijd.