Beringen

In de Hekstraat in Beringen is maandag rond 9 uur een auto op zijn zijde beland na een botsing. Volgens de eerste vaststellingen zou de auto een geparkeerde wagen hebben geraakt. De lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo deed de vaststellingen. Ook de ambulance werd opgeroepen. Twee personen werden naar het ziekenhuis gebracht.

Het voertuig werd door de takeldienst meegenomen. (zb)