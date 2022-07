Agenten zien hoe moeder stuur van gedrogeerde dochter overneemt: vrouw krijgt boete

Een moeder heeft een proces-verbaal gekregen omdat ze net voor een controle het stuur had overgenomen van haar dochter. Uit een test bleek dat die laatste onder invloed van drank en drugs was. Het rijbewijs van de jonge vrouw lag nog op het parket voor eerdere overtredingen.

De feiten gebeurde zondag. Een ploeg van de politie zag hoe een vrouw in de Tongersestraat van plaats wisselde met een andere vrouw en zette de auto aan de kant. De 45-jarige vrouw die in eerste instantie met de auto reed, gaf toe dat ze geen geldig rijbewijs had. Dat lag nog bij het parket Limburg omdat ze de opgelegde proeven nog niet afgelegd had.

Tests

Uit de tests bleek dat de vrouw 0,5 promille alcohol in het bloed had en onder invloed van heroïne en cocaïne was. Het was niet de eerste keer dat ze tegen de lamp liep. In 2014 werd ze ook al eens betrapt. Door het gebruik van drugs, heeft ze ook haar opgelegde probatiemaatregelen geschonden.

Moeder

De moeder die het stuur had overgenomen kreeg ook een proces-verbaal omdat ze haar auto had toevertrouwd aan een persoon onder invloed en aan iemand die niet over een geldig rijbewijs beschikt. Ook voor haar was het niet de eerste keer dat haar dochter op die manier wilde helpen. In 2019 kreeg ze al eens een boete voor eenzelfde inbreuk.

Beide vrouwen zullen zich later moeten verantwoorden voor de politierechtbank. mm