Zomers pleintje aan Ooievaarstraat in Lommel

De Ooievaarstraat in Lommel kreeg een zomers tintje.

De buurmannen timmerden een bankstel en de vrouwen kleden het pleintje gezellig aan. Op 1 juli werd door de inwoners van Ooievaar-, Parkiet- en Duivenstraat een ontmoetingsplek geopend met een drankje en een smakelijke hotdog. Een week later was het aan de kinderen om hun buurt in de verf te zetten. Samen schilderden ze 'Graag-traagborden' om aandacht te vragen voor hun veiligheid. Er kunnen de hele zomer nog kaartavonden, kidsnamiddagen, kubbtornooien en buurtbabbels plaatsvinden.