Modeshow in woonzorgcentrum Corsala Koersel

De show duurde ongeveer één uur. Twee dames paradeerden met veel zwier tussen de tafels met modieuze zomerse seniorenmode. Veel plaats hadden ze er niet want de zaal zat goed vol met meestal dames, maar enkele heren hadden ook wel interesse. Er werden 20 combinaties geshowd met klokrokken, rechte rokken en telkens de deskundige uitleg over gebruikte materialen, wasvoorschriften en ook over de kostprijs van deze kledingstukken. Na de show was er mogelijkheid om alle kledingstukken te betasten, te passen en te kopen aan soldenprijzen. Een uur later had iedereen zijn goesting gevonden en na een dankwoord aan de aanwezigen en aan de mensen van Dimoda Plus, trok iedereen weer naar zijn kamer of huiswaarts, met of zonder nieuwe kleren of accessoires, maar een gezellige namiddag was het wel geweest.