Mannenkookclub Genoels neemt afscheid van hun kok

Eind juni stond de laatste kookles van de mannen voor de zomerstop op het programma. Traditiegetrouw koken de mannen dan niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun vrouw. Het werd ook een speciale kookles, want ze namen afscheid van hun kok Patrick.Dertig jaar lang heeft Patrick de mannen heel wat kooktips meegegeven en nu was het aan de mannen om hun kookkunsten te tonen.Ze hadden heel wat heerlijke tapas gemaakt en de echtgenotes zagen dat het goed was. In het najaar gaan de mannen opnieuw verder met hun kooklessen onder leiding van een nieuwe kok.