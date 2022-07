Riemstse jongeren koken samen tijdens workshop

Niet alleen voor de kleine kinderen, maar ook voor de tieners is er een ruim aanbod.Afgelopen vrijdag werd een kookworkshop georganiseerd. Samen maakten ze een heerlijk menu, nl. pizzabroodjes, spaghetti bolognaise en macaroni met kaas en hesp en natuurlijk mocht een dessertje – spiesje met aardbeien, brownies en marshmallows – niet ontbreken. En of dat het gesmaakt heeft, want er bleef niets meer over!