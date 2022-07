GEPROEFD. Het New York-gevoel in Hasselt: loungen op liefst 70 meter hoog met 360 graden-uitzicht

Voor een goed begrip: Bon’Air is geen bistro: er is alleen een kaart met foodsharinghapjes. — © Raymond Lemmens

Altijd al gedroomd om in eigen regio een panoramisch New York-gevoel te hebben? Overweeg dan een (voor)avondje in Bon’Air, de pas geopende rooftopbar op het Hasseltse Torenplein. Wij duwden op de liftknop en genoten 70 meter hoog van het 360°-zicht.

Steve Stevaert hield niet van mainstream, ook niet in zijn Hasseltse microkosmos. Denk aan de gratis bussen en de Groene Boulevard. En aan de Sky Lounge op de negentiende verdieping van hotel Radisson Blu. In 2010 zag hij een lang gekoesterde wens in vervulling gaan: de hoogstgelegen horecazaak van Limburg in zijn woonplaats. Die kreeg onlangs een behoorlijke facelift. Met minder meubels en lagere zetels en tafels is het zicht op de stad beter dan vroeger.

Voor een goed begrip: Bon’Air is geen bistro. Er is alleen een kaart met foodsharinghapjes. Wij kozen voor een plankje vis voor twee personen: stukjes makreel, gerookte zalm en (iets te veel) gefrituurde calamares (22 euro). We proefden ook de artisanale kroketjes, twaalf stuks met drie smaken: kaas-truffel, serrano en varkenswang (22 euro). Aanrader. Ze worden gemaakt door Raoul Bijnens. Met eigen ogen gezien in zijn nagelnieuw bedrijf op het industrieterrein in Bilzen: alles gebeurt daar manueel met verse producten.

© Raymond Lemmens

Mirror Mojito

Maar je gaat in eerste instantie voor het weidse uitzicht en de drankenkaart. Op die kaart springen vooral de cocktails met een lokale twist – de Landmark Specials – in het oog. Ze geven ook aan wat je sky high allemaal kan zien. De Hazelnut Martini, bijvoorbeeld, verwijst naar het gerechtsgebouw met zijn bruine en beige kleuren. De frisgroene Trixxo Smash (gin, basilicum) naar de gelijknamige site en de heldere Mirror Mojito naar het glazen stadhuis ’t Scheep.

Ook de liefhebbers van spirits (onder meer acht soorten gin) en koffie (elf soorten) komen ruimschoots aan hun trekken. Kortom, Bon’Air is een horecazaak zoals iedere stad met een beetje allure er minstens één zou moeten hebben. En omdat Hasselt zich in de markt zet als Smaakmaker en Spraakmaker, past deze locatie in het plaatje.

© Raymond Lemmens

Waarom moet je hier gaan eten?

1. Je kan ook buiten genieten van het zicht over Hasselt. Op het terras werden halfhoge buffettafels geplaatst. Door de hoge wand kunnen ook mensen met hoogtevrees zich op hun gemak voelen.

2. Door het gebruik van mintgroen en zinkgrijs kreeg het interieur een eigentijdse en tegelijk tijdloze look. Je kan zowel op een kruk aan de bar als in comfortabele loungesetjes een glas drinken.

3. De wijnkaart is niet uitgebreid, maar wel evenwichtig. Prijs per fles van 35 tot 100 euro, per glas van 7 tot 14 euro. Wij dronken een lekker glas cortese (13 euro) van het bekende Piëmontese wijnhuis Albino Rocca.

Door het gebruik van mintgroen en zinkgrijs kreeg het interieur een eigentijdse en tegelijk tijdloze look. — © Serge Minten

Praktisch

Adres

Torenplein 8, Hasselt

Open

ma-za 17-23 uur

Info

011/77.00.00

www.bonairrooftop.be