Johnny Depp weigert Disney én monsterdeal van 300 miljoen euro

Sinds de rechter Johnny Depp (59) gelijk gaf in zijn rechtszaak tegen ex-vrouw Amber Heard, is de acteur weer grof wild. In Hollywood, maar ook daarbuiten. Depp heeft getekend voor ‘La favorite’, een Franse film waarin hij koning Lodewijk XV zal spelen.

Niet enkel de extravagante pruiken en kostuums zullen Depp over de streep getrokken hebben. Voor zijn rol vangt hij naar verluidt bijna 20 miljoen euro. Het is zijn eerste job sinds hij van de ‘zwarte lijst’ werd gehaald – Depp werd een tijdlang beschuldigd van huiselijk geweld – maar zeker niet zijn laatste. Zo zou ook Disney opnieuw aankloppen voor Pirates of the Carribean. Al heeft Depp naar verluidt de monsterdeal van zo’n 300 miljoen euro geweigerd. La favorite wordt nog deze zomer ingeblikt, en moet volgend jaar in de zalen verschijnen.(dvg)