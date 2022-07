“Wereld zal tegen 15 november 8 miljard mensen tellen”

De nakende geboorte van de acht miljardste aardbewoner is “een gelegenheid om onze diversiteit te vieren, onze gemeenschappelijke menselijkheid te erkennen en om ons te verwonderen over de gezondheidswinst die de levensduur heeft verlengd en de moeder- en kindersterfte drastisch heeft teruggedrongen”, zegt Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, in een verklaring. Het bereiken van de nieuwe mijlpaal biedt ook “een herinnering aan onze gedeelde verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor onze planeet”, klinkt het nog.

Volgens de VN groeit de wereldbevolking momenteel aan het traagste tempo sinds zowat zeventig jaar. “In 2020 daalde de groeiratio van de wereldbevolking voor het eerst sinds 1950 onder de 1 procent.”

De wereldbevolking zou in het jaar 2030 ongeveer 8,5 miljard mensen tellen en in 2050 9,7 miljard, met een piek van ongeveer 10,4 miljard in de jaren 2080. Dat niveau zou dan worden aangehouden tot 2100. Meer dan de helft van de verwachte bevolkingstoename in de komende decennia zal zich voordoen in acht landen, zo blijkt nog uit de prognose. Het gaat om Congo, Egypte, Ethiopië, India, Nigeria, Pakistan, de Filipijnen, en Tanzania.

Nog volgens de studie zal India China in 2023 voorbijsteken als het land met het grootste aantal inwoners.