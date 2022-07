9 arrestaties bij ongeregeldheden in Brusselse Anneessens-wijk

De Brusselse politie is zondagavond omstreeks 20.30 uur opgeroepen om de brandweer te versterken, die te maken kreeg met een brandend voertuig. De politieagenten hebben vervolgens negen arrestaties uitgevoerd, zegt Ilse Van de keere, woordvoerder van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene omstreeks middernacht. Intussen is de rust wedergekeerd.

De brandweer heeft het vuur in het voertuig kunnen blussen. In de Bodegemstraat werden ook enkele vuilnisbakken in brand gestoken. “We hebben onze aanwezigheid in de wijk opgevoerd”, legt Van de keere uit. De agenten werden ingezet in de buurt van de ongeregeldheden. Ze rukten op met een sproeiwagen.