Zeker vierhonderd mensen ingesneeuwd in het Andesgebergte

Argentijnse hulpdiensten slaagden er zondag in om 120 mensen in veiligheid te brengen, maar nog eens tweehonderd mensen zitten vast op een hoogte van meer dan 3.000 meter. Aan de Chileense kant van de grens zitten ook nog zeker tweehonderd mensen gevangen. De weg die beide landen verbindt, is geblokkeerd door een sneeuwbed dat op sommige plaatsen meer dan een meter diep is. Ongeveer driehonderd voertuigen strandden door het noodweer.

De Chileense en Argentijnse hulpdiensten hopen maandag alle ingesneeuwden te kunnen bereiken. Er wordt echter opnieuw sneeuw verwacht.