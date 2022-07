Jérémy Lorsignol wint brons in freestyle-competitie van parkour op Wereldspelen, Bo Van de Plas grijpt net naast medaille

In Birmingham, in de Amerikaanse staat Alabama, behaalde Lorsignol zondag (lokale tijd) een score van 22.0 punten. In de kwalificatieronde eindigde hij nog vijfde met 19.5 punten. De Griek Ioakeim Theodoridis heeft de gouden medaille gewonnen. De Zweed Elis Torhall gaat met zilver naar huis.

Bo Van de Plas vierde op 200 meter reddend zwemmen

Bo Van de Plas is zondag op de vierde plaats geëindigd in de finale van de 200 meter reddend zwemmen op de Wereldspelen in Birmingham, in de Amerikaanse staat Alabama.

Met een tijd van 2:25.57 grijpt ze naast een medaille. Het goud gaat naar de Franse Magali Rousseau. De Italiaanse Paola Lanzilotti neemt het zilver mee naar huis. Brons is voor de Italiaanse Silvia Meschiari.

Eerder op de dag nam Van de Plas al deel aan de 4 x 50 meter hinderniszwemmen: in de finale eindigde ze met het Belgische vrouwenteam op de achtste plaats. Samen met Aurélie Romanini, Sofie Boogaerts en Stefanie Lindekens zorgden ze voor en een tijd van 1:55.66. Het Poolse team en het Hongaarse team delen de eerste plaats. Het brons is voor het Italiaanse team.

Bij de mannen zwommen Joni Ceusters, Maarten Van Laethem, Corentin Stavart en Jeroen Lecoutere een tijd van 1:42.22. Het Hongaarse team neemt de gouden medaille mee naar huis. Zilver gaat naar het Italiaanse team. Brons is voor het Japanse team.

Camine Van Hoof strandt in kwartfinales van breaking

B-girl Camine Van Hoof is zondag in de kwartfinales van de breaking-competitie op de Wereldspelen gestrand. In de voorrondes nam Van Hoof het nog op tegen haar landgenote Maxime Blieck. De 25-jarige Van Hoof moest het in de kwartfinale afleggen tegen de Japanse Ami Yuasa, die uiteindelijk goud won. Zilver gaat naar de Amerikaanse Sunny Choi. Het brons is voor de Japanse Ayumi Fukushima.

Maximilien Pellichero strandt in achtste finales van dronevliegen

Maximilien Pellichero is zondag uitgeschakeld in de achtste finales van het dronevliegen op de Wereldspelen. De Fransman Killian Rousseau mag het goud mee naar huis nemen. De zilveren medaille gaat naar de Pool Pawel Laszczak. Brons is voor de Spanjaard Alejandro Zamora.