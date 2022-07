Staan we aan het begin van hittegolf? Temperaturen klimmen volgende dagen al richting 30 graden

Maandag blijft het droog. In het westen, het noorden, en het oosten van het land krijgen we eerst nog te maken met nevel of mist en wolkenvelden, maar elders begint de dag met zon. Later wordt het overal zonnig. De maxima schommelen tussen 22 graden in de Hoge Venen en 27 graden in het centrum van het land en Belgisch Lotharingen.

De weersverwachtingen voor maandag. — © KMI

Ook maandagavond en maandagnacht blijft het droog. De minima schommelen dan tussen 5 en 12 graden in de Ardennen en tussen 11 en 15 graden elders.

Dinsdag wordt het zonnig en warmer. Het kwik stijgt tot 26 graden in de Ardennen en tot 30 of 31 graden op de warmste plekken van het land. De wind waait overwegend zwak en veranderlijk.

Woensdag is gedeeltelijk bewolkt. In de namiddag komt er iets minder warme lucht aanzetten vanuit het noordwesten. Maar toch verwacht het KMI maxima tussen 25 en 28 graden. Lokaal kan het zelfs 30 graden worden.

Donderdag wordt het vrij zonnig, met hier en daar wolkenvelden. Een noordelijke stroming houdt het kwik op gematigde waarden, met 26 graden in het binnenland en iets hogere temperaturen in het zuiden. Het blijft droog.

In het weekend wordt het nog warmer, met zondag temperaturen tot 33 graden. Volgende week maandag kan het zelfs zo’n 34 graden worden.