Koffie en alcohol gaan hand in hand in de koude mix. — © Olivier Matthys

In Frankrijk moet een ronde nog uitmaken wie de winnaar wordt, in ons land is de winnaar van veel rondjes al te zien op terrassen van zee tot stad: de espresso martini, een cocktail die helemaal terug is van weggeweest. Met dank aan corona, George Clooney en een topmodel.