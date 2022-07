Een afstraffing in de groep van de Red Flames: Franse vrouwen vernederen Italië, bij de rust al een forfaitscore

De Françaises zijn zondag in het Engelse Rotterham met een overtuigende 5-1 zege tegen Italië aan hun EK gestart. Bij de rust hadden Grace Geyoro, Marie-Antoinette Katoto en Delphine Cascarino de 5-0 forfaitcijfers al op het scorebord gezet. Na de rust haalde Frankrijk de voet van het gaspedaal. Martina Piemonte kon zo in de 77ste minuut de Italiaanse eer redden.

Frankrijk is de eerste leider in de groep van de Red Flames, die zondag 1-1 gelijkspeelden tegen IJsland. Donderdag vechten de Belgen en de Françaises hun burenduel uit. In hun laatste wedstrijd in groep D geven de Belgen maandag 18 juli Italië partij. De top twee gaat door naar de kwartfinales.