Niets of niemand die Wout van Aert (27) nog van het groen in Parijs kan houden. Twee ritten gewonnen plus drie tweede plaatsen. Na acht dagen Tour blijft Van Aert de fenomenale statistieken opstapelen. Zijn meest indrukwekkende cijfer lees je in de stand van het puntenklassement: 284 punten in totaal, 135 punten voorsprong op het nummer twee. De groene trui is nu al een feit – voor 99 procent, dan toch.