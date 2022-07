De medaillehonger van toptalent Roos Vanotterdijk was op het Europees kampioenschap voor juniores in het Roemeense Otopeni nog niet gestild met goud (100m vlinder) en brons (50m rug). In het weekend stak de Houthalense (17) nog drie medailles in haar koffer: zilver op 50m vlinder en op de 100m rug en brons op de 100m vrij.