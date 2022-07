Ze speelden al eerder man en vrouw, maar nu is actrice Kirsten Dunst echt getrouwd met tegenspeler

Kirsten Dunst (40) is afgelopen weekend in het huwelijksbootje gestapt met Jesse Plemons (34). De ‘The Power of the dog’- acteurs zijn al zes jaar samen, en hebben twee zoontjes.

Volgens de Amerikaanse media zijn ze in stilte getrouwd in het Golden Eye luxeresort in Jamaica. Behalve de bevestiging dat ze getrouwd zijn, delen ze geen details. Ze noemden elkaar al langer man en vrouw, maar een huwelijk is er tot nu nooit van gekomen. Mede door de komst van hun tweede kindje en uiteraard de coronapandemie.

Ze leerden elkaar kennen tijdens het tweede seizoen van de reeks Fargo, waarin ze een getrouwd koppel speelden, in 2016 werden ze een koppel. Een jaar later kwam het bericht dat ze zich hadden verloofd, nadat Dunst een verlovingsring leek te dragen op de Golden Globes. Tijdens de voorbije Oscaruitreiking waren ze beiden genomineerd voor The power of the dog, waar ze eveneens man en vrouw in speelden, naast Benedict Cumberbatch.

