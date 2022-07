Bondscoach Ives Serneels kan leven met draw tegen IJsland: “Gekregen waar we recht op hebben”

“Ik heb meteen na de match letterlijk tegen de groep gezegd: ‘Hier mag niemand ontgoocheld zijn’. Niemand heeft vandaag iets laten schieten”, reageerde Serneels na de draw in het Manchester City Academy Stadium. “Ik kan vandaag zeggen dat ik tevreden ben. Als je de match analyseert, krijgen we vandaag waar we recht op hebben. Misschien hadden we drie punten op een diefje kunnen halen maar dat zat er vandaag niet in. We moeten correct zijn dat een punt goed is.”

Vooraf wel gezegd dat een zege tegen IJsland, op papier de minste tegenstander in de groep, zeer welkom zou zijn om de ambitie van de tweede ronde waar te maken. De Flames moeten nu winnen van topfavoriet Frankrijk of Italië. Serneels beaamt dat en onderstreept het belang van een goeie recuperatie voor de volgende match, donderdag tegen Les Bleues in Rotherham.

“Ze zijn allemaal kapot”

“Ik denk dat we nu goed moeten kijken hoe iedereen morgen uit zijn bed komt. Ze zijn allemaal ‘kapot’. Over vier dagen is er weer een wedstrijd en we moeten ervoor zorgen dat het team optimaal klaar is om Frankrijk zo goed mogelijk te bestrijden.”

In 2017 verloren de Flames bij hun EK-debuut met 0-1 van Denemarken. Dat was de voorbode van een uitschakeling in de groepsfase. Een herhaling van dat scenario is met het punt tegen de IJslanders alvast vermeden. “We hebben al een punt meer dan vijf jaar geleden. De nul is weg”, benadrukte Serneels, die de ploeg al onder zijn hoede heeft sinds 2011. “Het is een toernooi. Na deze wedstrijd mag je niet ontgoocheld zijn. Dit was alles wat wij vandaag konden doen.”