Vanaf maandag heerst er een vakantiesfeertje op Radio 2. Al belooft Ann Reymen (45), deze zomer de nieuwe stem op weekdagen in de voormiddag, tegelijk ook een ‘actief’ programma. “Mijn voornemen is om zelf meermaals per week aan zee ’s ochtends te joggen.”