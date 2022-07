Het klussen kan beginnen: er worden meteen voor- en nadelen uitgedeeld in ‘Vakantiehuis for Life’

Junior & Laura, Lobke & Mats, Dylan & Glenn, Sophie & Anke en de Genkse zussen Mariam & Asma: dat zijn de deelnemers die het deze zomer tegen elkaar opnemen in Vakantiehuis for Life. Julie Van den Steen is opnieuw gastvrouw van het realityspel.

De vijf fonkelnieuwe duo’s verzamelen in het centrum van Durbuy. Ze moeten meteen aan de slag voor een eerste survivalgame, op een steile rotswand boven de Ourthe. Alleen via deze weg kunnen ze in het vakantiepark geraken. Wie als eerste ter plekke is, krijgt meteen een bouwvoordeel. De tweede in de stand mag een bouwnadeel uitdelen aan een duo naar keuze. Het zorgt ervoor dat de duo’s meteen strijden op het scherpst van de snee. Ook het uitkiezen van de vakantiehuisjes is niet evident, want elk huisje heeft voor- en nadelen. Ze moeten dus een strategische keuze maken.

‘Vakantiehuis for Life’, VTM, 20.25 uur