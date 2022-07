Doelvrouw Nicky Evrard redde Red Flames tegen IJsland dankzij bizar ritueel: “Vaseline aan de rechterdoelpaal”

Het was doelvrouw Nicky Evrard die de Red Flames (FIFA-19) in de wedstrijd hield tegen de stugge IJslanders. Iets voorbij het halfuur pakte Evrard - niet voor het eerst - een strafschop. En voor die save had ze achteraf een bizarre verklaring. “Ik smeer voor elke wedstrijd wat vaseline aan de rechterdoelpaal.”

“Al jaren smeer ik wat vaseline aan de rechterdoelpaal. Soms smeer ik wat aan mijn handschoenen, vandaar”, vertelde Evard na de 1-1 tegen IJsland. “In oktober 2021 tegen Kosovo was ik het vergeten dus riep ik kort voor de wedstrijd Davinia Vanmechelen bij mij om te zeggen dat we nog mijn vaseline moesten halen. Samen smeerden we wat op de rechterdoelpaal en in die wedstrijd stopte ik tweemaal een strafschop. Sindsdien is het echt bijgeloof en doen we het samen voor elke wedstrijd. Waarom doe je sommige dingen? Tja, ik heb soms wat rare trekjes zeker”, lachte ze.