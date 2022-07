Eindelijk nieuwe spits op komst bij OH Leuven, dat dicht bij Senegalees van Basel (en ex-Juvuntus) staat

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar er is dan toch een nieuwe spits op komst bij OH Leuven. Een akkoord met de 21-jarige Senegalees Kaly Sene van FC Basel hangt in de lucht. Volgens Zwitserse media kost hij 2,5 miljoen euro.

In Leuven hunkert Marc Brys al sinds afgelopen winter naar een nieuwe spits. Die was in januari in het vooruitzicht gesteld door het OHL-bestuur, maar uiteindelijk kon er met geen van de targets een akkoord worden gevonden. Een bittere pil om te slikken, op naar de zomermercato dan maar. De Leuvenaars waren de afgelopen weken erg bedrijvig op de transfermarkt en haalden al zeven nieuwkomers. Een spits was daar nog niet bij, maar die lijkt er de volgende dagen wel degelijk te komen in de naam van Kaly Sene. Helemaal rond is het dossier nog niet, maar het bevindt zich wel in een afrondende fase.

De 21-jarige Sene speelt sinds augustus 2020 voor FC Basel, dat hem voor 4 miljoen euro overnam van Juventus. In die twee jaar kwam de Senegalees slechts negen keer in actie voor Basel en was hij goed voor één doelpuntje. Geen overtuigende cijfers, en toch heeft Sene er een uitstekend seizoen opzitten. Hij speelde namelijk op uitleenbasis bij het eveneens Zwitserse Grasshoppers en was daar in 30 wedstrijden goed voor 11 doelpunten en 6 assists. Hij speelde er ook voorrondes van de Conference League.

Bij Basel had Sene nog één jaar contract. Er moet dus hoe dan ook een transfersom worden neergeteld. Volgens Zwitserse media betaalt OH Leuven 2.5 miljoen euro.