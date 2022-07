Gouden priesterjubileum van Bernard Jadoul gevierd in Eigenbilzen

In Eigenbilzen raakte de gemeenschap in de ban van deze gouden viering. “Dit is een viering die de parochie van ons dorp graag in de kijker plaatst”, vertelt coördinator Frans Swennen. Tijdens de middag werd de priester vanaf de kruising met de Dorpsstraat en de Schaaienbosstraat aan het monument ‘De hand’ in een drukke wandelstoet naar de kerk begeleid. Een groot aantal verenigingen, parochianen en familie maakten zich vervolgens klaar voor de plechtige dankviering in de Sint-Ursulakerk. Priester Jadoul (75) was 17 jaar toen hij zijn roeping kreeg. “Ik ben na mijn lagere school in Eigenbilzen naar het klein Seminarie in Sint-Truiden gegaan op internaat. In de laatste jaren begon ik af te wegen waar mijn toekomst zou liggen. Ik hield van wiskunde maar anderzijds speelde ik al een tijd met het plan om priester te worden. In de familie was er een nonkel Trappist en een bruine pater, Berthilius. Kerk en christendom hoorden in die tijd ook bij de samenleving. Ik ging als kind al graag naar de kerk en raakte daar zeker geïnspireerd. Met mijn grootmoeder aan de hand naar de kerk, ik kan het me nog goed herinneren. Op mijn 18de heb ik gekozen om priester te worden. In Luik heb ik daarna mijn Groot Seminarie voor priesterkandidaten bij de Minderbroeders gedaan. In mijn tweede jaar theologie ben ik opgeroepen om mijn dienst te vervullen in het leger. Ik volgde dan halftijds les ambulancier en de andere helft het seminarie. Destijds waren we met een 40-tal toekomstige geestelijken, waarvan een tiental uit het bisdom Luik”, aldus de gevierde priester.

Priester Jadoul (2de van Links) in de Sint-Ursulakerk — © JoGe

Het is 1972 als Bernard, dan 25 jaar jong, wordt tot priester wordt gewijd in Hasselt. “Ik heb daarna gekozen om op vraag van de bisschop verder te studeren in de richting economie op de plek waar nu de huidige campus is in Diepenbeek. Mijn kamer vanuit het bisdom had ik bij de doven en spraakgestoorden. Daar aan het instituut deed ik naast mijn studie ook de eucharistievieringen voor de kinderen. Toen ik afstudeerde in de richting toegepaste economie bestuurswetenschappen ben ik meteen gaan lesgeven aan het college in Herk-de-Stad. Daar heb ik 32 jaar les gegeven, eerst veel Godsdienst later economie.”

De gouden priesterviering van Bernard Jadoul — © Raymond Brauns

Feest

Voor Bernard Jadoul was het geloof en het in dienst staan van God een pad dat hij met veel bezieling bewandelde. “In de weekends en vakanties was ik wel altijd aanwezig in mijn geboortedorp Eigenbilzen. Hier heb ik altijd meegeholpen bij de eucharistievieringen en ben ik nog altijd proost bij de KSA. Na mijn carrière in de school, heb ik eerst vervangingen gedaan wanneer priesters ziek of verhindert waren in Zuid-Oost Limburg om hun taken over te nemen. Momenteel ben ik alweer jaren actief in de Pastorale Eenheid Sint-Helena, de federatie die bestaat uit 9 parochies. Mijn agenda staat nog altijd flink gevuld”, lacht de priester in het ‘Eigenbilzers dialect’. Zondag was er voor priester Jadoul een mooie feestviering waarbij hij omringd werd met diverse confraters, zoals de deken van Tongeren, pastoor Thielens en Rik Ramakers, terinvens wijdingsgenoot van Jadoul. De feestelijke dag werd afgesloten met een receptie voor alle aanwezigen in zaal ‘Hartenberg’. (JoGe)

Johnny Geurts