Antwerp-doelman Jean Butez op shortlist bij verschillende buitenlandse clubs: “Ik kan niet garanderen dat ik blijf”

De glimlach was veelzeggend. Toen we Jean Butez (27) vroegen waar zijn toekomst ligt, verscheen er een grote grijns op zijn gezicht.

“Op dit moment zit ik bij Antwerp. Na mijn goede seizoen is er belangstelling, maar ik laat de club en mijn makelaar werken. We hebben correcte afspraken gemaakt. Of ik kan garanderen dat ik blijf? Neen, dat kan ik niet.”

Navraag leert ons dat Butez wel degelijk op de shortlist staat bij verschillende buitenlandse clubs – eerder was er interesse uit de Premier League –, maar er zijn geen concrete onderhandelingen aan de gang. (pjc, dige)