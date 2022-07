Standpunten liggen nog steeds ver uit elkaar rond pensioenhervorming

De discussies draaien rond vier punten: de herinvoering van een pensioenbonus voor wie langer werkt, het verkleinen van de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen, het deeltijds pensioen en de voorwaarden voor het minimumpensioen. Over de pensioenbonus raken de violen zo goed als gestemd, maar de gesprekken over het minimumpensioen en over vervroegd pensioen blijven moeilijk.

Het kernkabinet boog zich afgelopen donderdag het laatst over het dossier. Sindsdien voerde premier Alexander De Croo (Open Vld) afzonderlijke gesprekken met de vicepremier van elk van zijn coalitiepartners.

Vragen bij werkmethoden

De premier heeft zondag een nieuw compromisvoorstel op tafel gelegd, maar over die tekst is geen consensus. De ministers, die zondag om 13 uur bijeen kwamen hielden rond 19 uur een pauze en zouden daarna hun vergadering hervatten.

De discussie zou van ideologische aard zijn. De linkse partijen binnen de Vivaldi-regering - en dan vooral de socialisten - zouden de nota van premier De Croo te liberaal vinden en niet in lijn met het regeerakkoord. Voor bepaalde maatregelen zouden de overgangsmaatregelen te kort zijn. Liberalen en christendemocraten zouden ook een aantal uitzonderingsregimes - zoals die bij Defensie of voor het rijdend personeel bij de NMBS - in vraag stellen. Aan de linkerzijde is daar weinig animo voor.

De Franstalige socialisten hebben vragen bij de werkmethode van premier De Croo, die niet genoeg rekening zou houden met de verzuchtingen van socialisten en groenen. De PS wil niet dat er aan rechten van werknemers en gepensioneerden geraakt wordt en noemen een aantal voorstellen “onaanvaardbaar”. De partij van pensioenminister Karine Lalieux merkt op dat het minimumpensioen van 1.500 euro (dat in 2024 moet oplopen tot 1.700 euro) verworven is en dat ze voor de rest ook zonder pensioenhervorming kan leven. “Tant pis” als het niet mogelijk zou blijken om met de liberalen een akkoord te sluiten dat de rechten van gepensioneerden en werknemers verbetert, klinkt het daar.