Geen nieuwe Belgische medailles op slotdag EK wielrennen voor junioren en U23

Op de laatste dag van de Europese jeugdkampioenschappen wielrennen in het Portugese Anadia is de Belgische delegatie er zondag niet in geslaagd nog extra medailles te veroveren. Shari Bossuyt, negende bij de rensters onder de 23 jaar, zorgde voor het beste Belgische resultaat van de dag.

De wedstrijd voor vrouwen onder de 23 jaar in Anadia eindigde op een nieuwe triomf voor Shirin van Anrooij: na de Europese veldrittitel van afgelopen winter en Europees tijdritgoud eerder deze week veroverde de 20-jarige Nederlandse nu ook de titel op de weg. Ze haalde het solo met elf seconden voorsprong op een achtervolgend groepje, met daarin Bossuyt. Zilver ging naar de Italiaanse Vittoria Guazzini, brons naar een andere Nederlandse veldrijdster: Fem van Empel.

Bij de mannen beloften veroverde Duitsland de titel met dank aan de 21-jarige Felix Engelhardt, die het in de sprint van vier vluchters haalde voor de Tsjech Mathias Vacek, de Italiaan Davide De Pretto en de Hongaar Erik Fetter. Het was de eerste overwinning ooit voor Engelhardt bij de renners onder de 23 jaar. In het peloton dat drie seconden later finishte, zaten vier Belgen: kopman Lennert Van Eetvelt, Dries De Pooter, Robin Orins en Gil Gelders. Uittredend Europees beloftekampioen Thibau Nys had de koers niet op zijn programma gezet.

De Belgische delegatie sluit een sterk EK op de weg in Anadia af met drie medailles, allemaal behaald in het tijdrijden: goud voor belofte Alec Segaert, zilver voor junior Jens Verbrugghe en brons voor juniore Febe Jooris. Later deze maand worden ook de Europese kampioenschappen op de piste afgewerkt in de Portugese plaats.