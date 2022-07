Inge (29) ziet hoe twee van haar drie chihuahua’s doodgebeten worden op straat: “Ik stond machteloos””

In Itegem (Heist-op-den-Berg) zijn zaterdagavond twee chihuahua’s op straat doodgebeten door een andere hond. Baasje Inge Saeys is er het hart van in en doet een oproep om een mogelijke herhaling te voorkomen.

Het voorval speelde zich af in de Heksestraat. “We wonen op een appartement en waren zaterdag laat thuisgekomen. Rond 22.30u ben ik daarom nog gaan wandelen met mijn drie chihuahua’s Spike, Spooky en Speedy. Toen ik op de hoek van de straat was, voelde ik dat er aan de leiband werd getrokken. Toen ik me omdraaide, zag ik dat een grote stafford mijn oudste hondje Spike vastgreep”, zegt Inge Saeys (29).

Machteloos

Inge alarmeerde meteen de buurt door hard te roepen, maar dat bracht weinig zoden aan de dijk. “Het is erg om te zeggen, maar ik heb Spike letterlijk horen kraken. Hij heeft nog één keer gejankt en werd op de grond gegooid. Daarna greep de hond Spike weer vast en is er mee naar de oprit van het huis gelopen waar hij woont, hier verderop in de straat. Hij is daar gestorven. Mijn vriend heeft hem nog tevergeefs proberen te redden.”

Daarna greep de hond nog een tweede chihuahua vast. “Ook Speedy was lelijk toegetakeld. Volgens de dierenarts was zijn rug gebroken. Hij is zondagmorgen gestorven. Onze derde hond Spooky heeft de stafford gelukkig niet kunnen grijpen”, zegt Inge.

De feiten hebben een diepe indruk op haar gemaakt. “Het was een verschrikkelijk tafereel en ik stond machteloos. We hebben zelf geen kinderen, onze honden zijn onze kinderen. We voelen ons nu ellendig, ik krijg heen hap door mijn keel. Spooky is als overblijver ook compleet futloos, hij wil niets meer, is agressief door de shock en sluit zich af”, klinkt het.

Crematorium

De hond zou volgens de eigenaars ontsnapt zijn door een klusjesman die de vuilnisbakken niet terug op zijn plaats gezet zou hebben aan het poortje. “Hoe het ook gebeurd is, het mag niet geburen”, zegt Inge. “Ik wil van dit heel spijtige voorval gebruikmaken om een oproep te doen. Ik heb echt niets tegen staffords als ras. Ik heb er zelf vroeger ook één gehad. Maar als je honden hebt, zorg dan alsjeblieft dat de omheining perfect in orde is en dat ze niet vrij kunnen rondlopen. Ik wil niet dat er nog mensen hun huisdier moeten afgeven door zo’n ongevallen.”

Inge bracht de twee overleden honden zondag al naar het crematorium en diende klacht in de bij de politie. “Ik woon hier sinds februari en door dit voorval voel ik me hier niet veilig meer. Het was niet de eerste keer dat die hond ontsnapte. Als de stafford hier blijft, dan denk ik dat ik verhuis”, klinkt het.