Bart Swings zet dominantie op Wereldspelen verder en verovert nieuw goud in puntenkoers op weg met maximum der punten

Bart Swings heeft zondag in de puntenkoers over 10.000 meter op de weg op de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham de gouden medaille behaald. De Leuvenaar gunde zijn concurrentie geen kans en veroverde het maximum van 27 punten.

Swings was outstanding en won alle sprints. Met het maximum van 27 punten skeelerde hij naar het goud. De Colombiaan Daniel Zapata Martinez volgde als tweede op ruime afstand met acht punten, voor de Mexicaan Mike Alejandro Paez Cuellar, die net als de Spanjaard Francisco Jose Peula Cabello en de Italiaan Giuseppe Bramante twee punten telde.

De 31-jarige Swings is een van de boegbeelden van Team Belgium in Birmingham, waar hij vier medailles behaalde in evenveel wedstrijden. Vrijdag skeelerde de Leuvenaar al meteen naar het goud op de 10.000 meter puntenafvalling op de piste. Zaterdag veroverde hij brons op de 1.000 meter sprint. Eerder zondag voegde hij nog goud op de afvallingskoers over 10.000 meter op de piste aan zijn palmares toe. Swings komt normaal in Birmingham ook nog in actie in de afvallingskoers over 15.000 meter op de weg.

Het zijn de derde Wereldspelen voor Swings, die eerder al in actie kwam in Cali en Wroclaw, waar hij samengeteld goed was voor vier gouden medailles, twee zilveren medailles en een bronzen medaille.