De Vlaamse regering heeft een nieuw plan goedgekeurd om kinderen met extra zorgnoden te ondersteunen in de klas. In plaats van het verguisde M-decreet komt volgens minister Ben Weyts (N-VA) een realistischer model. “We gaan resoluut voor inclusie, maar niet elke leerling kan met elke beperking altijd terecht in het gewoon onderwijs”, zegt hij.