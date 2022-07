Biden overweegt noodtoestand volksgezondheid voor abortus

“Dat is iets wat ik heb gevraagd aan de medische mensen in de administratie om te bekijken, of ik de autoriteit heb om dat te doen en wat de gevolgen ervan zouden zijn”, zo zei Biden tegen reporters tijdens een fietstocht in de buurt van zijn huis in Delaware, aldus ABC News.

Zowel partijgenoten van de Democratische president als verdedigers van abortus hebben Biden opgeroepen om zo’n beslissing te nemen. In het algemeen geeft zo’n noodtoestand bij ziekte-uitbraken of andere gezondheidscrisissen de regering een aantal extra bevoegdheden.

Abortusrechten garanderen

Een duizendtal betogers hield zaterdag aan het Witte Huis in Washington een sit-in om Biden te vragen het grondwettelijk recht op abortus strenger te verdedigen.

Biden zelf zei al dat zijn uitvoerende macht beperkt is. Hij ondertekende vrijdag wel een presidentieel besluit om de abortusrechten van vrouwen te garanderen. Bedoeling van het uitvoeringsbesluit is onder meer om de toegang tot abortusmedicatie en noodanticonceptie te garanderen, en de privacy van patiënten te beschermen.

Sinds het Amerikaanse Hooggerechtshof een einde maakte aan het grondwettelijk recht op abortus, kunnen staten afzonderlijk beslissen of ze abortus al dan niet verbieden: verschillende staten hebben dat al gedaan.