Geen nieuwe dubbeltitel op Wimbledon voor Elise Mertens: landgenote gaat samen met Chinese Zhang ten onder tegen sterke Tsjechen

Elise Mertens heeft haar status van eerste reekshoofd op Wimbledon niet kunnen verzilveren. In de dubbelfinale ging ze samen met haar partner Shuai Zhang in twee sets onderuit tegen Barbara Krejcikova en Katerina Siniakova, de Tsjechische tweede reekshoofden. Het werd 2-6 en 4-6. De match duurde 1 uur en 8 minuten. Geen vierde grandslamtitel en nieuwe dubbeltitel op Wimbledon dus voor Elise Mertens.

Beide partijen hadden vooraf al ervaring met het winnen van een dubbelfinale op Wimbledon. Elise Mertens was vorig jaar de primus, toen met de Taiwanese Hsieh Su-Wei aan haar zijde. Krejcikova en Siniakova waren dan weer de besten in 2018.

Mertens en Zhang startten de wedstrijd met een serieuze domper. Hun eerste servicegame moesten ze al meteen inleveren, en dat omdat ze een 40-0-voorsprong nog uit handen gaven. Doodzonde, zeker omdat de rest van de eerste set wel gelijk opging. Maar door de vroege break gingen de Tsjechische dames met set 1 aan de haal.

Outstanding Tsjechen

In de tweede set zetten Mertens en Zhang hun goede spel verder. Bij een 3-3-stand gingen ze door de opslag van Krejcikova en Siniakova. En dat met een love game. Al kreeg het Belgisch-Chinese duo even later zelf een break om de oren. Alles was weer te herdoen.

Toen de Tsjechen daarna ook hun spelletje wonnen, kwam alle druk bij Zhang te liggen, die moest serveren om Mertens en zichzelf in de match te houden. Het Tsjechische duo ging echter nog eens door de opslag van Mertens-Zhang, waardoor de winst een feit was. Slecht speelden onze landgenote en Zhang niet, maar Krejcikova en Siniakova waren gewoon outstanding.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De 26-jarige Mertens won het dubbeltoernooi vorig jaar samen met de Taiwanese Hsieh Su-wei. Daarvoor won ze ook al twee andere Grand Slams in het dubbel: de US Open 2019 en de Australian Open 2021 met de Wit-Russin Aryna Sabalenka.

Dit jaar haalde de Limburgse de halve finales van de Australian Open en de achtste finales op Roland Garros, samen met de Russin Veronika Kudermetova. Die laatste was afwezig in Londen door de uitsluiting van alle (Wit-)Russische spelers na de Russische inval in Oekraïne.

In het enkeltoernooi werd Mertens (WTA 31) in de achtste finales uitgeschakeld door Ons Jabeur, de Tunesische nummer twee van de wereld en nadien verliezend finaliste.