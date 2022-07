Laurent toen hij vorig jaar zijn bachelordiploma in de fysica op zak had. — © rr

Laurent Simons (12) uit Oostende strikes again. De hoogbegaafde jongen heeft zopas zijn masterdiploma in de fysica behaald, op een leeftijd waarop minder schrandere stervelingen hun eerste stapjes zetten in het middelbaar. “Ik heb nog een hele weg af te leggen om mijn droom te bereiken: artificiële organen maken.”