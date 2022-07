Even paniek in de Tour wanneer Alexis Vuillermoz in elkaar zakt na finish, maar hij stelt iedereen gerust: “Ingestort van vermoeidheid”

Alexis Vuillermoz is na de etappe van zondag in de Tour de France in elkaar gezakt. Dat meldt een journalist van TV2, die ter plaatse was. De renner van TotalEnergies is naar het ziekenhuis afgevoerd. Intussen is Vuillermoz zelf met een geruststellende update gekomen over het vooral.

De journalist concludeerde eerder al dat de situatie niet kritiek was rondom de Franse coureur, die in de bergetappe op 36 minuten na Jungels in een van de allerlaatste groepjes over de streep kwam. Dit omdat de ambulancemedewerkers niet heel veel haast maakten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Intussen is Vuillermoz zelf met een update gekomen. “Aan de finish stortte ik in van vermoeidheid”, stelt hij gerust op Twitter. “Ik had vandaag een offday en moest overgeven op de fiets. Mijn coronatest was negatief. Deze werd uitgevoerd door ASO toen ik met de ambulance werd meegenomen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook TotalEnergies kwam daarna met een update. “Alexis werd vandaag getroffen van een zonnesteek tijdens de etappe. Hij werd aan de aankomst onderzocht door het medisch personeel. Uit voorzorg is hij vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis voor bijkomend onderzoek. De eerste berichten zijn voorlopig geruststellend.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De 34-jarige Vuillermoz is bezig aan zijn achtste Tour de France. In de editie van 2017 eindigde hij dertiende in het eindklassement. In 2015 won de puncher de etappe met aankomst op Mûr-de-Bretagne. Dit jaar was Vuillermoz de beste in de tweede rit van de Dauphiné, waar hij ook een dag het geel droeg.