Red Flames redden punt in moeilijke wedstrijd tegen IJsland, doelvrouw Nicky Evrard hield België recht met penaltysave

Na een lange voorbereiding is de kop eraf voor de Red Flames (FIFA-19). In hun eerste EK-wedstrijd in Engeland werd het 1-1 tegen IJsland (FIFA-17) na een moeizame match. Doelvrouw Nicky Evrard redde in de eerste helft een penalty, maar moest zich al snel in de tweede helft gewonnen geven. Dankzij een penaltydoelpunt van Justine Vanhaevermaet werd het alsnog 1-1. De ambitie om de tweede ronde te halen, houdt zo met nog twee wedstrijden te gaan stand. Al zal dan wel gewonnen moeten worden tegen Frankrijk en/of Italië.

Al sinds de aankomst in Engeland mocht de pers enkel het eerste kwartier van elke training van de Red Flames zien. Bij aanvang van de wedstrijd tegen IJsland bleek waarom: bondscoach Ives Serneels verraste met zijn systeem en wilde ongetwijfeld niet dat dat vooraf al uitlekte. In tegenstelling tot zijn gebruikelijke 4-3-3, koos hij dit keer voor een 4-2-3-1. In de voorbereiding speelden de Flames nooit in deze formatie, maar de bedoeling tegen IJsland was ongetwijfeld meer power op het middenveld hebben en meer aanvoer richting diepe spits Tessa Wullaert.

Aanvankelijk konden de Flames in dat systeem gelijke tred houden met de stevige IJslanders, maar naarmate de eerste helft vorderde domineerde IJsland steeds meer. Echt grote kansen gaven de Flames echter niet weg, maar zelf creëerden ze ook bitter weinig. Een kansje voor Wullaert en voor Dhont, die beiden hun schot misten. En Cayman die net voor ze kon schieten een lichte duw in de rug kreeg. Meer niet.

© BELGA

Op het halfuur waren het de IJslanders die wél een grote kans versierden. Na een VAR-check ging de bal op de stip voor een penalty nadat Philtjens een schot wilde blokken, maar dat deed met haar arm die te ver van het lichaam was. Thorvaldsdottir ging achter de bla staan, maar haar poging was te zwak om doelvrouw Evrard te verschalken. De Flames gered dus, al was het maar voor even.

Strafschoppen doorslaggevend

Na de gemiste strafschop kwam IJsland steeds meer opzetten, met vooral winger Jonsdottir als gesel voor de Flames. Jody Vangheluwe, die verrassend op de rechtsachter mocht starten, moest meer dan eens tussenkomen met een goede tackle op het laatste moment om de IJslanders tegen te houden. In de tweede helft toonde Jonsdottir meteen dat de Flames nog niet klaar waren met haar. Ze begon met een lange raid vanop het middenveld en kon ondanks een goede tackle van Vangheluwe afdrukken. Evrard had een goede beenreflex nodig om de winger van de 0-1 te houden, maar twee minuten later stond de openingsgoal alsnog op het scorebord.

© BELGA

Wullaert had vooraf gewaarschuwd voor de stilstaande fases van de IJslanders en de kapitein van de Red Flames kreeg gelijk. Op een corner werd aan de tweede paal de vrijstaande Thoraldsdottir gevonden. De spits maakte haar penaltymisser van de eerste helft goed en scoorde nu wel. De 4000 Ijslandse fans haalden prompt de haka boven, maar de Flames knokten zich opnieuw in de wedstrijd. Elena Dhont versierde na een dik uur een terechte penalty nadat ze werd omvergelopen in de zestien. Niet kapitein Wullaert, die doorgaans de strafschoppen neemt, maar wel Justine Vanhaevermaet zette zich verrassend achter de bal. De middenvelder van Reading miste niet en hing de bordjes weer in evenwicht.

De IJslanders bleven wel druk zetten, maar de Flames kraakten niet meer. Evrard en co moesten bij momenten alles uit de kast halen, maar trokken het broodnodige punt over de streep. In het absolute slot leek België zelfs nog even een nieuwe penalty te krijgen nadat Cayman neergehaald werd in de zestien, maar ze werd afgevlagd voor buitenspel.

De Flames hadden het niet onder de markt tegen de IJslanders, maar knokten zich dus terug in de wedstrijd en redden zo met behoorlijk wat moeite een punt. Broodnodig om de ambitie om de tweede ronde te halen gaaf te houden. Een moeizaam begin van het toernooi dus tegen de stugge IJslanders, op papier de makkelijkste tegenstander in groep D voor de Flames. Donderdag wacht topland Frankrijk (FIFA-3).