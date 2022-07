Nu hebben ze het vaak lastig in het onderwijs, maar ooit hebben de dyslectici de mensheid geholpen. Of toch, uit nieuw onderzoek blijkt dat dyslexie geen stoornis is, maar een noodzakelijke evolutie van ons brein. Het onderzoek is een hart onder de riem van mensen met dyslexie, zoals van fotograaf Stephan Vanfleteren. “School was vaak een hel.”